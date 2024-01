Nizam pede expulsão de Davi por violação de regras do BBB | A TARDE

Após a briga entre Nizam e Davi, o descendente de libaneses pediu a expulsão do baiano por violação de regra. A briga ocorreu na noite deste domingo, 14, quando Davi acabou indo ao segundo paredão seguido.

"Meu papo com você ontem foi olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora na sua cara", disse Davi.

“Quando você tiver emocional para falar, a gente fala”, respondeu Nizam. “Falo alto como eu quiser. Acabou a brincadeira!”, retrucou Davi.

“Seu equilíbrio emocional é zero, Davi. Fala direito, mano! Olha como você tá falando. Olha o show que você tá dando”, contou Nizam. “Vai me bater? Vai fazer alguma coisa? Você é um articulador, falso. Você é falso!”, continuou o baiano.

Depois da discussão, Nizam conversou com Rodriguinho, que disse que, se fosse com ele, ia agredir o baiano sem pensar duas vezes.

"Vamos arrebentar logo. Eu vou bater. Vou ser o primeiro cara a bater no outro dentro do BBB".

A Fernanda, Nizam contou a intenção de denunciar Davi. "Ele me incitou, me provocou pra bater nele", criticou o brother, que reproduziu as palavras do rival: "'Bate em mim', isso é convocar pra bater no cara".