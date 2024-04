No Castigo do Monstro, Lucas e Giovanna podem acessar Quarto do Líder | A TARDE

Apesar de Lucas Henrique e Giovanna terem recebido o Castigo do Monstro na tarde desta sexta-feira, 5, eles ainda poderão ter acesso ao Quarto do Líder, segundo explicou a voz do Big Brother Brasil (BBB).

"Atenção, Líder. O Quarto do Líder continua à sua disposição". Giovanna está na Xepa, mas o Líder pergunta se ela poderia ter acesso ao quarto também

"Mas como funciona pra entrar? A Giovanna não pode entrar, né?". "Devido à natureza da roupa do Monstro, Giovanna poderá ficar com você no Quarto", responde a voz.

Por conta do Castigo, ele e a sister têm que deixar o VIP e agora devem ficar unidos por um Caldeirão que faz parte do figurino dos personagens da fábula de João e Maria. Sempre que tocar a música do Monstro, a dupla deve ir para o fogo na cozinha da bruxa, na área externa da casa.

Os dois agradecem e a voz dá mais instruções sobre como o Castigo do Monstro deve ser cumprido. "Vocês só poderão se separar para ir ao reservado ou tomar banho", explica.