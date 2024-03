No paredão, Rodriguinho dispara: "Ficar com raiva se o povo me deixar" | A TARDE

Indicado pela líder Beatriz ao 10º paredão do BBB 24, o cantor Rodriguinho parece não estar muito disposto em lutar pela permanência no reality show e já conta com a sua eliminação na próxima terça-feira, 27. Durante a madrugada desta segunda, 26, ele contou ao professor Lucas Henrique, com quem disputa o paredão, que nunca desarrumou a sua mala.

"Eu também nunca desfiz minha mala. Nunca", respondeu após o conorrente ter feito um comentário parecido.

Na conversa com seus aliados, Rodriguinho ainda emendou: "Eu vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui". Pitel, então, pede para cantor não dizer isso: "Para, Rodrigo, sem brincadeira".

Quem também está no 10º paredão é Fernanda, outra aliada de Rodriguinho. Eles conversam na área externa e o cantor pediu que a confeiteira não torcesse por ele: "Para eu ficar, alguém tem que sair, e pode ser você. Então, para de torcer para eu ficar. Você precisa mais do que eu disso". Fernanda rebateu: "Não, eu preciso que outra pessoa sem ser eu e você saia".

Pitel concordou com a fala de Fernanda, afirmando estar torcendo pela eliminação de Lucas Henrique: "Eu gosto dele, mas a minha prioridade é vocês dois", declara a assistente social.