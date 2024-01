Nova lista aponta participantes dos grupos Camarote e Puxadinho do BBB | A TARDE

A estreia do BBB 24, na próxima segunda-feira, 8, segue sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Na tarde de terça-feira, 2, o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, divulgou uma suposta lista de participantes dos times Camarote e Puxadinho no X (antigo Twitter).

De acordo com o jornalista, que alega ter obtido informações de executivos da emissora carioca, o time Camarote incluirá nomes como João Quirino, youtuber e ator; Rodolfo Peres, nutricionista; Yasmin Brunet, modelo; Lorena Rufino, humorista; Rodrigo Malafaia, modelo; Vitão, cantor; Gabi Melim, cantora; Daiane dos Santos, ex-ginasta; Simaria, cantora; e Breno Freire, influenciador.

Já no Puxadinho, estariam presentes Gabriel Prado, médico; Mateus Batista, jogador; Juliana Aline, empresária; Gabriel Holtz, ator; e Natália Acácia, estudante de biomedicina.

Rumores aumentaram quando Simaria foi vista nos stories do Instagram carregando uma mala, sem fornecer detalhes.

Daiane dos Santos postou um story programado com data de dias atrás, enquanto Yasmin Brunet usou uma plataforma para apagar tweets antigos do X, alimentando ainda mais especulações.