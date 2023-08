Paredões do BBB 24 terão voto único por CPF, anuncia Globo

A próxima edição do Big Brother Brasil terá um sistema de votação baseado nos CPFs dos espectadores. A novidade foi anunciada pela Globo em evento nesta quinta-feira, 24.

Uma imagem desse evento viralizou nas redes sociais (confira abaixo), destacando "uma nova experiência de votação". A votação será transparente, permitindo um único voto por CPF.

Cada indivíduo poderá votar apenas uma vez para a formação do Paredão. O objetivo é inibir mutirões de votos em um participante.

A TV Globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa alteração. A novidade animou internautas, que aprovaram o novo método, considerando uma votação mais justa.

O BBB 20 registrou recorde de votos, com mais de 1 bilhão no paredão com Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez.