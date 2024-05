Pipocas do BBB 24 reclamam de dificuldades financeiras | A TARDE

A maioria dos participantes do grupo "pipoca" do Big Brother Brasil (BBB) 24 está enfrentando dificuldades para conseguir trabalho. Desconhecidos antes do programa, eles conseguiram visibilidade na TV e aumentaram seus números de seguidores nas redes sociais. Mesmo assim, não encontraram a facilidade que imaginavam.

O ex-brother Maycon Cosmer relatou que a própria TV Globo tem imposto limitações às possibilidades de trabalho dos participantes da edição de 2024, com veto até ao recebimento de comidas em troca de publicidade.

"Estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade. Estamos impedidos de receber lanches, pizzas, esse tipo de coisa em casa", disse Maycon, que ainda publicou no Instagram fotos de seus boletos em atraso. "Nome no SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], Serasa... Assim tá a vida do ex-BBB", afirmou.

Juninho também apontou para as dificuldades e contou que já voltou a trabalhar como motoboy, para conseguir pagar suas contas.

"Alguém: 'nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?'. Eu: 'Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'", ironizou Juninho.

Lucas Buda e Michel relataram estar enfrentando problemas com dívidas, enquanto Nizam sinalizou que tem feito muito esforço para conseguir se manter após o BBB 24.

"Assim como a maioria, eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na base da bicuda", disparou Nizam.

"Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia", lamentou Leidy Elin.

"Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade?", questionou o também ex-brother Luigi.

A reclamação mais longa nas redes sociais veio da advogada Thalyta Alves, segunda eliminada do BBB 24. Ela comparou a situação dos "pipocas" do programa com a de um barco afundando.

"Estamos todos no mesmo barco, Titanic o nome. Infelizmente o mito de que basta entrar no BBB para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira. Infelizmente não é o caso", relatou Thalyta.

"Após a minha eliminação, tudo que recebi foram vários 'nãos' ou 'você não apareceu o suficiente', 'não gritou o suficiente', 'não tem seguidores suficiente'. E é bom ressaltar que, de todas as votações para ficar, eu fui a com mais votos para ficar dos eliminados. Não sai cancelada, não pisei ou humilhei ninguém. Talvez se tivesse feito teria ido mais longe no jogo, mas vivi o BBB com o mesmo caráter que vivo a vida", complementou a advogada.