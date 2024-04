Pitel vence a prova do anjo e coloca Isabelle e Matteus no monstro | A TARDE

Giovanna Pitel venceu a prova do anjo neste sábado, 23. A prova foi disputada em três etapas e eles jogaram um de cada vez. Cada participante tinha que apertar um botão no início da prova para acionar o cronômetro. No primeiro ambiente, eles tinham que montar um quebra-cabeças.

No segundo ambiente, eles precisavam encontrar três latinhas e colocar no expositor amarelo. No terceiro ambiente, eles procuraram quatro garrafinhas para colocar no expositor azul.

Pitel completou a prova com um tempo de 03.32.966 e levou a melhor na dinâmica.

"Com um tempo incrível, um tempo que nem os Dummies conseguiram enquando a gente fazia o teste. Um tempo absolutamente inesperado, obtido com máxima elegância... O Anjo da Semana é Pitel", anunciou Tadeu Schmidt.

Para o Almoço do Anjo ela escolhe: Fernanda, Giovanna e Leidy Elin. Em seguida a sister lê o anúncio do Castigo do Monstro, que envolverá uma dinâmica entre uma Rainha e um Bobo da Corte. "Eu vou colocar a Isabelle, com critério de que ela foi há mais tempo para o Monstro. E o bobo da corte, Matteus, porque a gente já troca farpas há muito tempo".

"Sempre que tocar a música do Monstro, os dois devem ir para a sala do trono. A rainha fica no trono, enquanto o bobo faz de tudo para entreter a sua soberana.... Cada castigado perde 300 estalecas, quem está no VIP vai direto para a Xepa. Escolha agora quem será a Rainha e o Bobo da Corte", lê Pitel.