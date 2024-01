Pizane recebe convite especial para cantar no trio do Psirico | A TARDE

Com a recente eliminação no BBB 24, o baiano e músico Lucas Pizane ganhou muita moral no meio artístico. Em entrevista no Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama, o ex-brother recebeu um convite especial de Márcio Victor, da banda Psirico.

Inicialmente, o cantor elogiou a postura do conterrâneo no programa. "Queria te parabenizar pelo jogo que você fez, um jogo limpo (...) Quero te desejar paz, sorte e essa época de carnaval já sabe, né?", disse ele, que em seguida convidou Pizane para curtir o carnaval no trio com ele.

"Estou te esperando no trio do Psi. Estou te esperando para cantar a música do carnaval! O Pizane chegou com a música do carnaval", disparou.

Por fim, o ex-participante do reality 'botou pra jogo' as raízes baianas e cantou um dos hits mais populares da banda, "Popa da Bunda", a pedido dos apresentadores.