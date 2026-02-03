“Playboy é o c*ralho”: BBB tem briga explosiva com gritos e xingamento

Briga foi protagonizada por Babu, Jonas e Juliano Floss - Foto: Reprodução | TV Globo

Quem esperava embates fervorosos no BBB 26 pode ficar feliz. Na noite de segunda-feira, 2, após o Sincerão, a Casa se tornou palco de uma briga intensa entre Babu, Jonas e Juliano Floss, com direitos a gritos e xingamentos.

Do lado de fora da casa, Jonas se aproximou de Babu para tentar conversar. Juliano também se aproximou do aliado e logo irritou o modelo. “Eu estou falando com o Babu. Criança! Vai dormir”, disparou o Jonas.

Incomodado, Babu entrou no meio dos dois e avisou para Jonas parar. "Você está nervoso, irmão? Você está nervoso por quê? Vai tomar no seu c*, playboy", disparou o ator.

"Eu estou. Olha o papai defendendo o filhinho. O papai está defendendo o filhinho?", provocou o modelo. "Estou! Playboy!", rebateu Babu. "Playboy? Vai defender seu filho aí. Playboy é o c*ralho. Você é um pau no c* do c*ralho", respondeu Jonas, alterado.

"Infantil! Criança! Você é uma criança de 40 anos", continuou Floss. "Não, para, eles querem que você seja expulso", alertou Sol Vega. "Se ele quer arrumar briga, ele vai arrumar briga", afirmou Babu.

Momentos depois, Jonas voltou a questionar o motivo de Juliano ter se intrometido na conversa com Babu. "Imaturo, você estava gritando...", rebateu o dançarino. "Vai com seu papai", seguiu o modelo.

"Espero não chegar na sua idade e ter esse tipo de atitude que você tem", respondeu Juliano. "Vou fazer 40 anos e tenho o maior orgulho de ser quem eu sou. Não me incomoda. Vou ser assim com 50. Não me incomoda", acrescentou Jonas.

Em outro momento, Babu desabafou com aliados e deu a entender que não conseguirá se controlar se encontrar Jonas fora do reality. "É bom ele contratar um segurança quando estiver em evento comigo", disparou o ator.

Acusação de homofobia

A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo fez uma queixa-crime no Ministério Público do Estado de São Paulo contra o participante Jonas no final da tarde desta segunda-feira. Ele é acusado de homofobia por usar expressões consideradas pejorativas durante uma discussão com Juliano Floss, logo após a formação do terceiro Paredão da temporada.

O modelo teria questionado se o influenciador estaria "afetadinho" com o jogo, entre outras falas apontadas como tentativa de desqualificar e estigmatizar a orientação sexual ou identidade de gênero do colega de confinamento.

O deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, Agripino Magalhães, apresentou a denúncia. O Ministério Público aceitou a apresentação de queixa-crime e irá analisar os fatos para decidir sobre a abertura de inquérito para investigar o caso.

Além disso, a petição destaca que, com as alterações da Lei 14.532/2023, a injúria racial e as condutas discriminatórias passaram a ser tratadas como ação penal pública incondicionada, com penas que podem chegar a cinco anos de reclusão e multa.

Segundo caso

Esse é o segundo caso de um participante investigado por suposta homofobia dentro do reality show da Globo. No dia 22 de janeiro, Matheus Moreira acabou sendo denunciado ao Ministério Público de São Paulo por ter imitado, de forma pejorativa, os trejeitos de um homem gay.

A equipe de Juliano Floss rompeu o silêncio nas redes sociais para acusar Jonas de homofobia após ele chamar o integrante do grupo Camarote de "loirinha". A discussão entre os dois viralizou nas redes.

"Juliano é um homem hétero. O fato de Jonas acreditar que chamá-lo de ‘loirinha’ seja ofensivo diz muito mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido", afirmou a equipe do influenciador em nota publicada no Instagram.