Prefeitura rebate fala de Rodriguinho: "Baiano nunca será comum" | A TARDE

Com um mosaico com vários baianos anônimos e famosos, mas nenhum "apenas comuns", a Prefeitura de Salvador usou as redes sociais para mandar um recado neste sábado, 13.

Sem citar nomes, o recado em questão pode ser interpretado como uma direta ao cantor Rodriguinho, que disse, em conversa com colegas de confinamento no Big Brother Brasil, que Davi não era nada além de um "baiano comum".

"O Davi não tem nada: é só um cara comum da Bahia. O que ele tem a mais? Fala pra mim!".

Após essa fala, a prefeitura de Salvador afirmou que na Bahia, não há nenhum baiano comum.

"Dos mais famosos aos mais comuns, o baiano é outro nível, né? Repare como a gente agrega, chama atenção e sempre se destaca por nossa história e correria", iniciou o texto.

"Seja na TV, na internet ou em qualquer lugar, o baiano nunca vai ser comum, a gente nasceu pra brilhar e pra fazer história".

Na montagem, figuras como Carlinhos Brown, Cartano Veloso, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Jaqueline Goes de Jesus, Jorge Amado, entre outros.

