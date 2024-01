Rodriguinho dispara sobre Davi: "Só um cara comum da Bahia" | A TARDE

O clima esquentou na casa do Big Brother Brasil 24 após a formação do paredão na noite de sexta-feira, 13. Entre tantos atritos, o conflito entre o cantor Rodriguinho e o motorista de aplicativo Davi foi o que mais chamou a atenção. Nas horas seguintes, o artista, incomodado com as declarações do baiano, proferiu diversos comentários que viraram assunto nas redes sociais, com alguns apontando até mesmo uma possível xenofobia.

>> Entenda a briga entre Rodriguinho e Davi

Depois de indicar Davi ao paredão, Rodriguinho se reuniu no quarto do líder com Lucas Pizani, Nizam e Vinícius Rodrigues. Entre tantos comentários, o pagodeiro disparou: "Ele não tem nada, é só um cara comum da Bahia".

Vale lembrar que Lucas Pizane também é baiano, e assim como Davi, mora em Salvador. Ele retrucou: "Então, eu também não tenho história nenhuma pra contar. Eu também sou só um cara da Bahia".

Rindo, Rodriguinho tentou amenizar a situação: Não, você é um cara que trabalha com evento... Só um cara da Bahia já tinha você! Para que outro?", continuou.

Rodriguinho: "O Davi não tem nada: é só um cara comum da Bahia. O que ele tem a mais? Fala pra mim!"



Pizane: "Também não tenho história nenhuma a contar, também sou só um cara da Bahia."



Rodriguinho: "Já tinha você, pra quê outro, igual?" #BBB24



pic.twitter.com/deXpBpOMEv — Africanize (@africanize_) January 13, 2024

Em outras rodas de conversa, Rodriguinho seguiu criticando Davi. Na área externa, ele desabafou para outros colegas de confinamento e citou até mesmo o valor do programa. "3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?".

"Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio.. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, 3 milhões , com todo respeito, é o que eu deixei de show", completou.

Em seguida, Rodriguinho disse que vai ignorar Davi. "Ele não existe mais pra mim, vou fazer igual o Ghost [filme] com ele e passar no meio".