Primeiro anjo do BBB 24, Matteus chora com recado da família; vídeo | A TARDE

Primeiro anjo do Big Brother Brasil 24, Matteus se emocionou com o recado da família, exibido durante o almoço do anjo neste sábado, 13.

Para a dinâmica, ele convidou Deniziane, Lucas Luigi e Lucas Henrique.

A primeira a aparecer foi a mãe do engenheiro agrícola, que parabenizou pela vitória.

LEIA TAMBÉM

MC Daniel e Gabi Martins saem em defesa de Yasmin Brunet: "sem noção"

"Estou passando para dar os parabéns pela Prova do Anjo. A coisa mais maravilhosa é saber que o filho da gente está feliz", disse.

Em seguida, o pai afirmou que está muito feliz e torcendo pelo filho e a avó afirmou que, para ela, ele sempre foi anjo. "Pra mim, você é meu anjo".

Aos prantos, ele se declarou à família. "Eu amo vocês!".

Confira o vídeo.