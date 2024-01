MC Daniel e Gabi Martins saem em defesa de Yasmin Brunet: "sem noção" | A TARDE

Após Rodriguinho, Nizam e Vinícius proferirem comentários machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet, a mãe da modelo, Luiza Brunet, saiu em defesa da filha. Além de Luiza, outros famosos também repudiaram as falas neste sábado, 13.

A cantora e ex-BBB Gabi Martins detonou o comportamento dos brothers e citou que quando participou do reality, em 2020, também foi vítima de comentários similares fora da casa.

LEIA TAMBÉM

Rodriguinho dispara sobre Davi: "Só um cara comum da Bahia"

"Primeira coisa, olha pro Rodriguinho. Segundo, a Yasmin Brunet é lindíssima, o corpo dela é lindíssimo, uma das mulheres mais lindas do país. E, assim, mais uma vez temos um homem julgando, objetificando o corpo de uma mulher. Pra mim, homem que é homem não faz essas coisas, não vai falar de uma coisa dessas. Completamente sem noção", disse.

Ela lembrou ainda que outros colegas de confinamento, como Hadson, Pétrix e Lucas Gallina, também fizeram comentários sobre as mulheres confinadas.

"É extremamente angustiante falarem dessa forma. Isso me lembrou o BBB20, onde vários homens fizeram comentários que foram ridículos, não sei se vocês lembram. Cabe uma reflexão. Julgar o corpo de outra pessoa? Eu já tive vários complexos com meu corpo. Até na época do Big Brother Brasil falavam que eu era reta. Não é fácil escutar críticas sobre o seu corpo, ainda mais em rede nacional".

O funkeiro MC Daniel também detonou os participantes pelos comentários sobre Yasmin.

“Ouvi os manos falar aí da Yasmin… É sacanagem, né, mano? Falar do corpo da mina, que é sempre perfeito, parece que nem c***, mano… Sabe o que tem que fazer agora? colocar esse Nizam aí no paredão. Vamos tirar ele com rejeição máxima. Entendeu?".

Em seguida, ele fez um apelo ao público para que votem pela eliminação dos participantes, quando possível.

"Só o que eu peço para vocês aí, quero que ponha esse Nizam no paredão, que nós vamos tirar ele com a maior eliminação da história. Falar do corpo dos outros, logo ele ainda... Quero que esse mano vá logo pro paredão".

Durante a madrugada, os brothers criticaram a forma física da modelo Yasmin Brunet e as falas repercutiram negativamente.