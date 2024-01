Luiza Brunet defende filha e detona Rodriguinho: “agressor de mulher” | A TARDE

Luiza Brunet criticou severamente Rodriguinho, Nizam e Vinícius pelos comentários machistas em relação à sua filha, Yasmin. O grupo está confinado no BBB 24 da Globo.

Em uma conversa mencionada por Luiza Brunet, Rodriguinho fez comentários sobre a aparência de Yasmin, sugerindo que ela já foi mais bonita e que agora está envelhecendo. Nizam, por sua vez, classificou o corpo da sister como "estranho". Rodriguinho ainda acrescentou à conversa, afirmando que Yasmin é descuidada com sua forma física, citando o fato de ela ter comido um pacote de bolachas.

Neste sábado, 13, a modelo, palestrante e ativista de 61 anos, não poupou palavras ao se referir a Rodriguinho como "pai de cinco filhos e agressor de mulher". Ela destacou a falta de ternura, educação e beleza nos comentários desses "machos alfas", descrevendo o diálogo como representativo do ego ferido de três homens que, segundo ela, estavam incomodados pelo fato de Yasmin não dar atenção a eles.

"Pai de cinco filhos e agressor de mulher. Quanta ternura, educação e beleza juntas desses machos alfas. Olha o diálogo dos príncipes da beleza. Três homens com ego ferido, pois Yasmin jamais daria bola para eles", completou.

“Quero compartilhar com vocês a minha profunda dor. Eu como ATIVISTA dos direitos das Mulheres, fico envergonhada em ouvir tanta agressão contra a minha filha @yasminbrunet que volto a dizer representa mulheres. E traduz a verdade nua e crua de que milhares de mulheres vivência todos os dias. Quero saber o que vocês acharam desse profundo diálogo,entre homens que representam o machismo, Sexismo e violência de gênero”, perguntou ela aos seguidores.

Vale lembrar que esta não é a primeira situação problemática envolvendo o ex-Travessos. Ele também foi apontado como xenofóbico após criticar o baiano Davi e afirmar que ele era apenas “mais um cara comum da Bahia”. Na sequência o cantor chegou a dizer que não entendia o motivo do BBB ter dois baianos. Vale lembrar que Lucas Pizane também é baiano, e assim como Davi, mora em Salvador.

Como citado por Luiza, Rodriguinho já foi acusado por sua ex-mulher, Nanah Damasceno, de agressão física, há cerca de três anos.

Na época, Nanah, que é influenciadora digital, publicou um vídeo nas redes sociais, dando detalhes do caso, ocorrido durante um festa.

"Eu estava na festa da Heloísa [neta de Rodriguinho] com meus filhos, e eu cansei de esconder quem o Rodrigo é. Eu tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes", contou Nanah.