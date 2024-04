Quem deve sair no paredão entre Alane, Beatriz e Pitel? | A TARDE

O 16º paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo, 31, por Alane, Beatriz e Pitel. As sisters na berlinda disputam a permanência na casa mais vigiada do país. Com o BBB no modo turno, a formação aconteceu no mesmo dia da eliminação de Fernanda e logo após a vitória de Giovanna na prova do líder. A eliminação do 16º paredão acontece nesta terça-feira, 02.



Como foi a formação do 16º paredão do BBB 24

Com o BBB Turbo, o 16º paredão começou a ser formado após Giovanna vencer a prova do líder. Na dinâmica, o trio com o pior desempenho teve que enfrentar três consequências. Enquanto Beatriz sorteou o “segue o jogo”, Isabelle encontrou uma imunidade, Alane sorteou a consequência de ir direto para o paredão.



Com Isabelle imune e Alane já emparedada, Giovanna indicou Beatriz para o paredão. Logo depois, a casa votou no confessionário e Pitel foi o mais votada, com 5 votos (todo grupo Fadas). Assim, o 16º foi formado por Alane, Beatriz e Pitel.