Quem deve ser eliminado? Davi ou MC Bin Laden | A TARDE

Pitel foi a eliminada no 16º paredão do BB24. A sister recebeu 82% dos votos e deixou a casa mais vigiada do país. Após a eliminação já teve prova do líder e formação de um novo paredão que foi formado pelo baiano Davi e por MC Bin Laden.



No BBB Turno, após a eliminação de Pitel, todos os participantes foram para a área de prova para disputar a 17ª liderança. Em uma dinâmica com três etapas, sendo a primeira sorte, a segunda de habilidade e a terceira de sorte novamente, o brother que levou a melhor foi Lucas Henrique.



Após a consolidação da liderança, todos voltaram para casa e Tadeu deu início a formação do 17º paredão, que será duplo e nenhum participante estava imune. O líder Lucas Henrique indicou Davi ao paredão e, em votação aberta, MC Bin Laden foi emparedado com 5 votos. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 04.