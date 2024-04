"Quero ele campeão, mas o que Deus fizer, está feito", diz mãe de Davi | A TARDE

Elisângela Brito, mãe de Davi, conversou com o Portal A TARDE e revelou estar ansiosa pelo resultado do reality show. Ela está em Cajazeiras, onde uma grande festa pela final do programa e possível vitória do baiano está sendo realizada, com a presença de fãs, trios elétricos e artistas.

LEIA TAMBÉM

Horário, onde assistir e mais: tudo sobre a final do BBB 24

"Meu coração está tranquilo, porque lógico que eu atribuo a mim a luta pelo meu filho e desejo, lógico, que ele seja campeão", contou Elisângela Brito.

Ela afirmou que confia no que Deus decidir. "O meu desejo, a minha vontade, têm que estar submissos à Deus e o que Deus fizer nesta noite está feito", disse a mãe do baiano, que agradeceu ainda o carinho do público.

"Agradeço desde já a todos vocês e ainda dá tempo de votar. O carinho, por vídeo, foto, Instagram, divulgação, grafite, pela forma que você se expressou e torceu por Davi: gratidão", contou ela, que afirmou ter solicitado o evento em Cajazeiras como forma de aproximar os fãs da família de Davi.

"A gente só pode agradecer assim, com telão, pedimos reforço à prefeitura, pois não tenho condições nem estrutura para fazer uma festa dessa, mas fui buscar, para que a população se sinta abraçada pela família de Davi", concluiu.