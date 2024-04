Raquele é eliminada com a maior rejeição da temporada | A TARDE

A doceira Raquele, de 22 anos, foi a eliminada da semana do Big Brother Brasil 2024. A capixaba deixou o jogo, na noite desta terça-feira, 19, após receber 87,14% dos votos em um paredão contra Alane e Beatriz.



Raquele superou Marcus Vinicius, eliminado nessa edição com 84,86%, e recebeu a maior rejeição da temporada. Alane foi a segunda mais votada desta semana, com 10,94%, e Beatriz a menos votada, com 1,92%.

Confira as maiores rejeições do BBB 24



Raquele, com 87,14%;

Marcus Vinicius, com 84,86%;

Yasmin, com 80,76%;

Rodriguinho, com 78,23%.