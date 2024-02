Raquele é nova líder do BBB e já cogita indicações: "Planta faz isso?" | A TARDE

A confeteira Raquele venceu a nona prova do líder do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta sexta-feira, 16.

Na prova, os brothers, com exceção de Davi (barrado pelo antigo líder Lucas), se dividiram em duplas. Na primeira etapa, a dupla se dividia, com um brother ficando em um carrinho, posicionado em um tobogã para equilibrar uma bandeja com 8 copos e um líquido dentro. Junto com Michel, Raquele conseguiu a maior pontuação. Na segunda fase, ela venceu uma disputa de sorte.

No Quarto Magia após ser consagrada como nova líder, Raquele comemorou junto com seus aliados. "Que planta, ein?", brincou Michel, irônico. Raquele, então, riu e reproduziu o meme criado por Nego Di no BBB 21. "Planta faz isso?".

Já no quarto do líder liberado, Raquele descobriu que levou 18 votos da casa — sendo eles de Alane, Deniziane, Marcus, MC Bin Laden, Nizan e Pizane. Por causa disso, ela elegeu suas opções de indicação para o paredão: Deniziane, Alane e Matteus, que estão no Quarto Fada.