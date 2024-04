Relembre familiares de participantes do BBB que ficaram famosos | A TARDE

Além de revelar talentos e dar visibilidade aos participantes, o Big Brother Brasil, constantemente, lança ao estrelato também familiares e pessoas próximas aos confinados na casa.

Seja por aparições especiais no programa, entrevistas, trabalhos como influenciadores digitais ou até mesmo por polêmicas, alguns familiares de ex-BBBs conquistaram seu próprio espaço na mídia e na vida pública.

São pessoas que aproveitaram a exposição do programa para ganhar notoriedade. O Portal A TARDE relembra alguns desses familiares que ganharam destaque durante, ou após, a participação de seus parentes no reality show.

Jacira Santana - Mãe de Gil do Vigor (BBB 21)



Um dos participantes mais icônicos das últimas edições, a participação de Gil do Vigor no BBB 21 rendeu notoriedade também à sua mãe, Jacira Santana, carinhosamente chamada de "mainha vigorosa".



Com a participação do filho, Jacira virou influenciadora digital e teve uma lista de empresas querendo tê-la como garota propaganda. Recentemente, Jacira estrelou a campanha de uma marca de limpeza com o próprio Gil.

Israel - dupla de Rodolffo (BBB 21)



O cantor Israel Ribeiro não é parente de ex-BBB, mas ganhou notoriedade com a participação de Rodolffo, no BBB 21. Dupla sertaneja desde pequenos, há 28 anos, a entrada de Rodolffo visou dar mais visibilidade ao duo, segundo o próprio.

E a estratégia foi bem sucedida. Naquele ano, a dupla explodiu nas paradas de sucesso e triplicou o cachê, que saltou de R$ 80 mil para até R$ 700 mil por apresentação. Os views no YouTube também deram um salto e crescerem 604%.

Janielly Nogueira - irmã de Gil do Vigor (BBB 21)



Outra familiar de Gil do Vigor que ganhou notoriedade com o reality foi Janielly Nogueira, irmã do economista. Durante a passagem de Gil pelo programa, Janielly se destacou por sua presença carismática nas redes sociais, compartilhando momentos de orgulho e torcida pelo irmão.

Com sua autenticidade e bom humor, conquistou uma legião de seguidores, tornando-se uma influenciadora digital reconhecida. Com a fama nas redes sociais, Janielly também participou de um reality show, o 'A Grande Conquista', na Record TV, e foi a oitava eliminada. Atualmente ela cursa Direito e pretende virar advogada.

Maria Flor - filha de Douglas Silva (BBB 22)



Filha do finalista do BBB 23 Douglas Silva, Maria Flor, já era uma figura conhecida nos círculos artísticos e nas redes sociais. Com a presença do pai no reality show, ela cativou o público com sua simpatia e carisma.



Ela começou a aparecer na internet em 2021, quando gravava dancinhas com o pai. Já no ano seguinte, com DG confinado, Maria passou a gravar o 'Dad BBB', programa semanal onde falava sobre a semana do pai no reality. A desenvoltura e carisma a levou a atuar na novela Fuzuê, da TV Globo, onde interpretou a filha de Cláudio Ferreira, interpretado por ninguém menos que o próprio Douglas Silva.

Camila Moura - ex de Buda (BBB 24)

Uma das figuras mais emblemáticas do Big Brother Brasil 24 sequer entrou no programa. Camila Moura ganhou notoriedade com a entrada do seu então marido, Lucas Buda, no reality. Entretanto, durante o confinamento, ela reprovou o comportamento do professor de capoeira e anunciou o término do casamento.



Desde então ela conquistou milhões de seguidores, chegando a números superiores a de participantes do programa, incluindo o próprio Buda. Com o alto engajamento nas redes sociais, Camila se tornou garota propaganda para diversas marcas.

Davi e a esposa, Mani Reggo, que virou influenciadora após ida do baiano ao reality | Foto: Reprodução

Mani Rego - Mulher de Davi (BBB 24)

Quem passa pelo Matatu de Brotas e vê uma barraquinha de lanches não imagina que quem trabalha ali é simplesmente a namorada de Davi Brito, preferido para ganhar o reality.

Com quase 2 milhões de seguidores, ela conquistou o público em diversos momentos, sendo um dos primeiros o que ela expôs sofrer etarismo, devido a diferença de idade com Davi. Apesar de não abandonar a barraca de lanches, Mani já fechou contratos de publicidade e vem sendo elogiada pelo público geral por seu carisma e sua simplicidade.

Gabriel Villa - Irmão de Fernanda (BBB 24)



Gabriel Villa viu o número de seguidores mais que dobrar após ser citado por sua irmã, Fernanda Bande, no Big Brother Brasil 24. A confeiteira contou que o bombeiro já te deu várias dicas de segurança e compartilhou uma com a casa quando Davi usou água para apagar as chamas de uma frigideira com óleo.

Com mais de 20 mil seguidores Gabriel afirmou que tem interesse em continuar compartilhando detalhes de sua rotina nas redes sociais e virar influenciador digital.

Elisangela Brito - Mãe de Davi (BBB 24)



Outra personagem marcante do Big Brother Brasil 24, Elisângela Brito dividiu a web ao dar algumas opiniões em suas redes sociais. Entretanto, ela também conquistou o público e já conta com quase meio milhão de seguidores.

Em suas redes sociais, além de mandar recados e defender o filho, ela puxa mutirões e faz publicidades a diversas empresas. Elisângela também tem um aluguel de pula-pula na Fazenda Grande II.