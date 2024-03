Rodriguinho após eliminação: “Os dias de festas eram os mais difíceis” | A TARDE

Rodriguinho foi o décimo eliminado do BBB 24. Ele recebeu 78,23% dos votos na disputa contra Lucas Henrique (14,82%) e Fernanda (6,95%). Na sua primeira entrevista pós-reality ao Bate-Papo BBB, da Globoplay, o cantor revelou porque aceitou o convite para participar do programa.

“Sou o cara que se permite viver diversas coisas. Mas o principal motivo [de ir para o reality] foi a minha esposa. Ela já se inscreveu umas quatro ou cinco vezes e nunca conseguiu ir”, disse.



O ex-brother também explicou a sua postura nos shows e festas do programa. Ele disse que não curte shows. “Não sou um cara que sai. Não gosto de festa. Os dias de festas eram os mais difíceis. Aqui fora, quando penso em ir em alguma festa ou show, vou com a minha esposa. Para mim, era muito louco me divertir sabendo que ela estava em casa”, pontuou.



Rodriguinho aproveitou para falar sobre a sua relação com Pitel. “Ela é um mix dos meus filhos. É muito antenada na internet, conhece tudo, todas as músicas, todos os artistas. Minhas filhas são assim”.



Em relação ao fato dele ter ameaçado apertar o botão da desistência, Rodriguinho afirmou que, todas as vezes que falou sobre o assunto, “a dor era genuína”. “Não falei para chamar atenção de ninguém, ou para ficarem falando: 'Ah, não vai!'.”



Yasmin Brunet

Rodriguinho também se explicou sobre o comentário que fez em relação ao corpo. Ele afirmou que “não foi para desvalorizar”. “A minha intenção foi dizer que eles estavam falando de beleza com base no que viram da Yasmin de fora, nas redes”, disse.



Também comentou as falas sobre os hábitos alimentares da modelo. “Não estava falando de corpo, estava falando dela comer mesmo, porque ela comia muito. Virou uma brincadeira entre nós”, esclareceu.



Na ocasião, ele opinou sobre os participantes da temporada. O cantor chamou Isabelle de “planta”, Davi de “vilão”, Bia de “VTzeira” e declarou sua torcida para Pitel vencer.