Rodriguinho debocha de Yasmin Brunet: "vai sair rolando aqui da casa” | A TARDE

No Big Brother Brasil 2024, Rodriguinho se envolveu em mais uma polêmica após brincar com a compulsão alimentar de Yasmin Brunet durante uma conversa na casa. O cantor estava no quarto do líder com a modelo, Wanessa Camargo e o baiano Lucas Pizane.

“Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa”, disse o ex-vocalista do grupo Os Travessos, em tom de brincadeira. Yasmim, por sua vez, apenas sorriu ao escutar a piada. “Eu sei”, respondeu a modelo, escondendo o rosto com as mãos.

Rodriguinho continuou a piada e citou mais uma vez a situação. “Cuidado com essa compulsão aí. Foi amiga de todo mundo, toda chique. Na hora de ser minha amiga vai sair rolando?”.

Depois do cantor criticar o corpo da modelo, ele deixou a sister, que já tinha admitido estar com compulsão alimentar dentro do confinamento, sem graça. O diálogo acabou repercutindo nas redes sociais.

Veja:

Rodriguinho falando que Yasmin vai sair rolando do BBB…



Isso é um choque de realidade pra nós mulheres percebermos que não importa o quão GATA, GOSTOSA, SEREIA você seja, smp vai ter um homem FEIO, TETUDO, BARRIGUDO que vai se achar superior à vc. pic.twitter.com/Xq23xh6aA8 — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 14, 2024