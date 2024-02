Rodriguinho deixou de lucrar R$ 4 mi para entrar no BBB, diz jornal | A TARDE

Após o cantor Rodriguinho, que está confinado no BBB24, afirmar que não precisa do prêmio do reality, surgiu uma especulação sobre a condição financeira do cantor. Ele teria cancelado 50 apresentações para participar do programa, segundo levantamento feito por O Globo. Em uma estimativa, ficou constatado que o artista deixou de lucrar entre R$ 3 a R$ 4 milhões para ficar confinado nos Estúdios.

A assessoria do cantor foi procurada pela publicação, logo após a repercussão das falas de Rodriguinho. O cachê exato do artista não foi revelado, mas, em janeiro de 2020, por exemplo, o município de Iguape, em São Paulo, contratou o show do pagodeiro para compor a programação do evento "Iguape Verão". Segundo informações divulgadas pela própria Prefeitura, a apresentação custou R$ 35 mil aos cofres públicos.

Já em fevereiro de 2023, a Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) contratou o cantor por R$ 95 mil para tocar no Badopi Folia. Acredita-se que, devido ao Carnaval, que o show tenha custado mais caro ao contratante.

A equipe do artista não divulgou o valor dos shows, mas confirmou que ele cancelou 50 apresentações marcadas. Mesmo assim é difícil precisar quanto Rodriguinho deixou de ganhar, pela similaridade, natureza e valor de cada evento, porém, usando os valores divulgados para ter uma base, estima-se que ele poderia ter uma média de R$ 4,7 milhões de lucro, quantia essa que supera o atual prêmio do reality show da Globo, que está em R$ 3 milhões.