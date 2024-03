Rodriguinho deve deixar o BBB, mas sem rejeição, aponta enquete | A TARDE

A saída de Rodriguinho do Big Brother Brasil é dada como certa por todas as enquetes que integram o Votalhada, que realiza média ponderada de pesquisas feitas em sites, perfis no Twitter, Youtube e Telegram.

Entretanto, o cantor não deve sofrer a temida rejeição, ao menos segundo os números compilados. Segundo o Votalhada, Rodriguinho deve ser eliminado com cerca de 71% dos votos.

Quando observados apenas as enquetes dos sites, Rodriguinho surge com cerca de 66%, contra 18% de Lucas e 15% de Fernanda. No Twitter, o cantor tem 68%, contra 27% de Lucas e 4% de Fernanda.

No Youtube, Rodriguinho também é o preferido para deixar o programa, com 78% dos votos, contra 13% de Lucas e 8% de Fernanda. Por fim, no Telegram, Rodriguinho é a escolha de 68% dos usuários, contra 17% de Lucas e 10% de Fernanda.

A nível de comparação, o ranking das 10 maiores rejeições tem Karol Conká no topo, com 99,17% dos votos. No décimo lugar, Laís, da edição 22, teve 91,25%.

Caso se concretize, o cantor não assume sequer a maior porcentagem da edição, que fica com Marcus Vinícius, que enfrentou dois favoritos, Isabelle e Davi, e saiu do reality com 84,86% dos votos.