Rodriguinho e Vinicius revelam desejo de "bater" em Davi | A TARDE

Após a segunda dinâmica do Sincerão, no Big Brother Brasil 24, durante a madrugada desta terça-feira, 23, o paratleta Vinicius e o cantor Rodriguinho declararam ter vontade de agredir o motorista Davi Brito.

"Vontade de socar um porradão na cara dele, mano", disse Vinicius ao grupo formado por MC Bin Laden, Lucas Henrique, Lucas Luigi e Rodriguinho.

Ele foi repreendido pela fala por Lucas Henrique e Bin Laden. Mas da vontade. Ninguém, nem minha mãe grita comigo daquele jeito", continuou.

"Ah, meu irmão, vocês são muito bonzinhos. Que não lembra? Dou uma pézada no peito dele", disse Rodriguinho, antes de também ser repreendido por Bin Laden.

Essa não foi a primeira vez que Rodriguinho cogitou agredir Davi. "Vamo arrebentar logo. E eu vou bater nele", disse o brother na última segunda-feira, 15. "O quê? Ô negão se você vier aqui…eu tava vendo ele indo e vindo aqui do meu lado. Se vem, meu velho, é uma voadora na cara. Não estou nem aí, [vou] ser o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Preciso ter medo de nada não, negão. Tá maluco", completou.

A desavença entre Rodriguinho e Davi é antiga e eles trocam votos desde o primeiro paredão do BBB. Já Vinicius, que é aliado do cantor, criou rusgas com o motorista baiano após a interpretação equivocada que Lucas Henrique e MC Bin Laden tiveram de uma conversa com Davi em uma festa.

Eles afirmaram ter escutado do próprio Davi que os camarotes não mereciam ganhar o BBB 24. No entanto, o motorista afirmou que prefere alguém humilde como campeão do reality, sem diferenciar camarotes e pipocas.