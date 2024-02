Rodriguinho faz alerta a Vinicius: 'Cuidado com o golpe de x*reca' | A TARDE

Após a animada edição de domingo, 21, do Big Brother Brasil, com eliminação de Nizam, uma nova liderança e a montagem de um paredão quintúplo, os participantes se dividiram para analisar o momento do jogo. Foi nesse momento, que o cantor Rodriguinho soltou uma nova declaração polêmica, ao alertar o paratleta Vinicius Rodrigues a não envoler romanticamente com Isabelle Nogueira.

O papo começou com análise de MC Bin Laden sobre a postura de Isabelle no jogo. "Ela é arisca mesmo no jogo e ela não está errada, é o jogo dela", pontuou.

Em seguida, Juninho fez um alert a Vinicius, que busca um affair com a sister. "Tem que tomar muito cuidado para ela não te usar na p*rra do jogo. Porque, infelizmente, a gente sabe que as coisas, às vezes, funcionam por esse caminho", salientou.

Foi então que Rodriguinho complementou com uma fala polêmica: "Cuidado com o golpe de x*reca". Todos os envolvidos na conversa riram.