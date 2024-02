Com Rodriguinho líder, brothers formam paredão quíntuplo | A TARDE

Após protagonizar diversas polêmicas, o paulistano Nizam foi o quarto eliminado do BBB 24, na noite de domingo, 21. Mas o jogo seguiu no modo turbo com uma nova prova do líder e a formação de um novo paredão na madrugada desta segunda-feira, 22. Com Rodriguinho líder, os brothers e sisters, dessa vez, formaram um paredão quíntuplo com Alane, Pitel, Vinícius, Marcus Vinícius e Luigi.



Como foi a formação do paredão quíntuplo?

-Líder mandou um

-Casa votou

-Contragolpe do emparedado pelo Líder

-Contragolpe do mais votado pela casa

-Os dois indicados pelos contragolpes puxam um e consenso

Seguindo a dinâmica da casa, Alane foi indicada pelo líder Rodriguinho e teve direito a puxar alguém para o paredão, optando por Giovanna Pitel, que havia acabado de voltar da disputa contra Nizam. Vinícius foi o mais votado pela casa e também pôde levar alguém, escolhendo Marcus Vinícius.

Por terem sido contra golpeados, Pitel e Marcus puderam colocar alguém por consenso. A dupla, então, chamou Luigi pra briga.

Apesar de ter recebido dois votos, o baiano Davi acabou escapando.

Que dia é a eliminação?

Terça-feira, dia 23.