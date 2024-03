Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique formam o paredão desta semana | A TARDE

Após Beatriz ter ficado com a liderança, Michel ter conquistado mais uma vez a prova do anjo e Leidy ter arrematado o poder curinga, os confinados do "Big Brother Brasil 24" precisaram enfrentar mais uma formação de paredão neste domingo, 25. Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique foram os indicados para a berlinda da semana.

Beatriz indicou Rodriguinho. Já Isabelle, sua dupla na liderança da semana, colocou Lucas Henrique. Leidy, com o poder curinga, escolheu Fernanda para formar a berlinda. Enquanto a casa teve como mais votado MC Bin Laden. A partir disso, três dos emparedados, exceto Rodriguinho, puderam disputar o bate e volta e MC Bin Laden conseguiu escapar do paredão.

A eliminação acontece nesta terça-feira, 27, e o voto do público no paredão é para eliminar do programa.



Votação da casa:



Rodriguinho votou em Davi



Lucas Henrique votou em Davi

Davi votou em MC Bin Laden

Giovanna Pitel votou em MC Bin Laden

MC Bin Laden votou em Davi

Isabelle votou em MC Bin Laden

Giovanna votou em Wanessa

Fernanda votou em MC Bin Laden

Raquele votou em Wanessa

Wanessa votou em MC Bin Laden

Matteus votou em MC Bin Laden

Michel votou em MC Bin Laden

Yasmin Brunet votou em MC Bin Laden

Alane votou em MC Bin Laden

Leidy Elin votou em Davi