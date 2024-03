Rodriguinho ganha presente de grego e deixa o BBB | A TARDE

No dia em que comemora 46 anos de vida, Rodriguinho recebeu um presente de grego do público. Com alta rejeição, o cantor deixou o reality com 78,23% da média dos votos. Em segundo lugar ficou Lucas Henrique, com 14,82%. A menos votada para sair foi Fernanda, com 6,95% da média de votos.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre os motivos da eliminação do brother. "Quem sai, sai pelo o que fez e pelo o que disse. Pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer. E pela forma como as pessoas viram tudo isso. Sim, no BBB, você também depende disso. Hoje o público decidiu que quem sai é quem queria sair. Vem, Rodriguinho".

O cantor se despediu dos participantes e pediu respeito aos brothers: “Só se respeitem. Joguem, mas se respeitem. Amo vocês”, disse o cantor. “Foi um prazer e uma honra incrível te conhecer”, afirma Fernanda.

Durante sua trajetória, o participante colecionou falas e comportamentos considerado por muitos como polêmicos, agressivos e arrogantes. Ele também criticou e desrespeitou alguns convidados e chegou a ficar sentado durante os shows que tiveram no reality.



Além disso, Rodriguinho a todo momento ameaçava desistir do jogo e deixar a casa do BBB. O brother também desagradou o público por ter criado uma inimizade com Davi, queridinho da edição. Nos últimos dias, o músico chegou a dizer que queria “dar um soco na boca” do baiano.