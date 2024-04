"Rumo à final", afirma Davi após vencer sete Paredões no BBB 24 | A TARDE

Enfrentando o seu sétimo Paredão no BBB 24 ao lado de Alane e Giovanna, Davi afirmou que está confiante na sua permanência no programa. Durante uma conversa com Isabelle, sua principal aliada no jogo, o baiano afirmou que está indo rumo à vitória do reality show.

“Eu tô confiante. Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo. Já passei por muita coisa nessa casa aqui e não é agora no final do jogo que eu não vou passar, né?”, declarou Davi.

Em seguida, o baiano, que era motorista por aplicativo em Salvador, afirmou para a sister que o jogo ainda não acabou e que muita coisa ainda pode acontecer. “O que vier de lá pra cá a gente vai enfrentar sem medo. Se posicionar que é o que a gente sabe fazer bem e jogo que segue. Rumo à Final”, finalizou.