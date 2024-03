"Sem usar rede social", diz Mani sobre Davi não conhecer Deborah Secco | A TARDE

Nos últimos dias do BBB 24, Davi foi assunto mais uma vez no programa. O sister disse que não conhecia a atriz Deborah Secco e Bruna Marquezine. Por isso, a namorada do participante, Mani, explicou por que o companheiro não conhece a artista.

Mani explicou que ela e Davi não costumam acompanhar redes sociais e nem a TV, além disso salientou que sua irmã está apresentando outras pessoas famosas para que ela conheça aos poucos. "Eu quase não falo porque tirando os antigos eu praticamente não conheço. A minha irmã quem está me apresentando, e aos poucos estou conhecendo e seguindo pelo meu Instagram", disse a empreendedora e influenciadora digital, de acordo com o Uol.

Além disso, Mani explicou também que Davi nem conhecia muito bem o reality. Ela afirma que eles conversavam sobre o programa enquanto os dois montavam a barraca para venda de lanches.

"Ele cresceu frequentando igreja infância e adolescência, sem o hábito de usar rede social. Mesmo eu conhecendo alguns artistas da minha geração no campo musical, e alguns atores, nós não falávamos sobre. Quase todos eles não têm mais o hábito de TV, mas sim de internet, e não faz nem dois meses desde que criei minha primeira conta em rede social. Nesse ponto somos parecidos", disse em entrevista à revista Quem.