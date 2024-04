"Sentindo um negócio estranho", revela Davi em conversa com Isabelle | A TARDE

Com a chegada da final do Big Brother Brasil 24, o reality show está se afunilando e as recentes tretas na casa vem causando uma estranheza. O baiano Davi revelou em conversa com Isabelle, nesta quarta-feira (10), estar sentindo um clima estranho.

"Clima estranho, né? Estou sentindo assim um negócio estranho", afirmou Davi. Isabelle, por sua vez, avaliou que o sentimento tenha ligação com as brigas do baiano com Beatriz. "É esse negócio que teve esse embate com a Bia", refletiu Cunhã.

Em seguida, Isabelle contou para Davi sobre Matteus ter ido conversar com ela sobre as tretas. "Nessa altura do campeonato, muito delicado tudo", disparou a sister.

Por fim, Isabelle destacou que apesar de tentar mudar o clima, a casa está repleta de tensão. "Paredão amanhã! A gente tenta brincar, né? Brinca com um, continua a brincadeirinha, tenta interagir, mas é uma tensão mesmo. Eu, às vezes, brinco com Matteus, mas é uma tensão muito forte. Jogo é jogo, né? Tem que ser levado muito a sério", finalizou a dançarina.