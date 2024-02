"Ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?", dispara Deniziane | A TARDE

Nona eliminada do Big Brother Brasil 24, Deniziane Ferreira causou polêmica em sua primeira entrevista após sua saída ao criticar sua adversária direta no reality, Fernanda, com quem disputou o paredão. A disputa foi equilibrada, com a mineira sendo eliminada com 52,02%, contra 47,16% da carioca.

O resultado da berlinda incomodou a ex-sister. Ela olhou para a câmera durante a entrevista no Bate-Papo BBB e disse, "eu ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?"

Deniziane justificou a declaração, argumentando que tem princípios e dando a entender que Fernanda não tem. "Gente, ela falou do corpo da Alane", contou. A referência foi a uma discussão do dia 31 de janeiro, quando a carioca disse que a perna da sister era "molenguinha".

"O mesmo tanto que você está tentando processar, a gente está tentando entender o porquê você saiu", disse a administradora e irmã gêmea da entrevistada Deniziene Ferreira. Ela consolou Anny e disse que talvez o Brasil queira ver "pessoas como a Fernanda."