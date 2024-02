Silvanno Salles rebate menosprezo de Rodriguinho: crítica ácida | A TARDE

Após o cantor Rodriguinho menosprezar o baiano Silvanno Salles durante participação no Big Brother Brasil 24, o artista do arrocha não deixou barato, neste sábado, 27. Na ocasião, o participante baiano Davi Brito, em conversa com a sister Beatriz, revelou que gostaria de ver em uma festa na casa Silvanno Salles, Pablo e Nadson O Ferinha.

Após a fala de Davi, numa conversa paralela em outra ocasião''', o cantor Rodriguinho criticou o fato de o baiano querer Silvanno Salles no programa com um tom de deboche, desqualificando o brother e o ícone do arrocha. Foi então que a participante Giovanna Pitel interrompeu o colega de confinamento e disparou que também gosta do arrocheiro baiano, sendo repreendida pelo ex-Travessos.



Ao tomar conhecimento da treta, Silvanno Salles resolveu se pronunciar. “Sei que todos estão confinados e não poderão saber agora do meu comentário sobre o assunto, mas quero deixar registrado para quando saírem do confinamento: meu agradecimento à Davi pelo carinho, a Pitel por se posicionar e afirmar que também curte meu trabalho, defendendo meu nome após a crítica ácida de Rodriguinho. Davi e Pitel, vocês são meus convidados vips para assistir meu show quando saírem da casa mais vigiada do país”, prometeu o cantor baiano.



O arrocheiro aproveitou também para ‘alfinetar’ Rodriguinho e se colocar à disposição para tocar no BBB 24. “Espero e torço pelo meu conterrâneo Davi, que ele saia consagrado campeão. Mas, o público é quem decidirá. Rodriguinho, você também está convidado para assistir meu show quando eu estiver tocando no Rio de Janeiro ou São Paulo, para que veja de perto que graças a Deus meus shows são lotados em todos estados que passo, não apenas no Nordeste. Só em 2023 fiz três turnês em São Paulo e todos lugares da capital e interior que me apresentei, estavam lotados e geral sabia cantar minhas músicas. Ao Boninho, toda direção e produção do BBB, me coloco à disposição para realizar o desejo do Davi de me ver tocando na casa. Será uma honra”, concluiu Silvanno Salles.

Confira o vídeo de Rodriguinho detonando Silvanno Salles: