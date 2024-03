Sonho de Davi, do BBB, Igreja do Bonfim não realiza casamentos | A TARDE

Em conversa com Isabelle, Davi revelou que tem um sonho: casar com a namorada, Mani Rêgo, com quem completa dois anos de relacionamento em 3 de julho de 2024.

Cunhã questionava o baiano sobre o relacionamento, quando ele contou que, para celebrar dois anos de namoro, deve levar Mani a um "jantar chique".

A amazonense questionou se ele tinha o sonho de casar e a resposta foi positiva. "Claro, casar com ela na Igreja do Bonfim". Isabelle aconselhou o amigo a não esperar muito tempo e casar logo, já que gosta tanto da amada e, pelo que fala, ela e a família também gostam dele.

"Se você ama muito ela, não espera muito tempo pra casar não. Se você tem certeza do seu sentimento. Pelo que você fala ela é uma mulher muito legal, trabalhadora, te ama, a família dela te ama e você saindo daqui, conversar com ela e tudo dando certo, se você quiser, já casa logo".

O baiano, no entanto, conta que não pode casar no momento, pois pretende antes estudar e se estabilizar. "Se eu casar agora, vou chegar em casa cansado, vou ter que fazer trabalho da faculdade, estudar mais. Então primeiro tenho me estabilizar, construir uma vida, ter uma casa para meus filhos, condições financeiras, para depois pensar em casar. E ela vai esperar, ela vai entender, ela vai esperar eu me formar".

O sonho do baiano, no entanto, pode não ser possível de se realizar. Isso porque a Igreja do Bonfim, onde Davi pretende casar, não realiza casamentos.

Uma fonte da basílica contou que a Igreja não realiza casamentos, apenas em ocasiões esporádicas. Questionada sobre quais seriam essas ocasiões, a fonte não soube responder, pois é o que sempre dizem, segundo ela.

Esta não é a primeira vez que Davi fala em casar. "Estou focado, mas quando eu sair daqui minha pretensão é casar com ela. Ela ficou muito preocupada que aqui ia ter muita mulher bonita. Ficou preocupada mesmo de que eu fosse trair ela", disse ele em conversa com colegas de confinamento.

Caso o pedido seja aceito por Mani, será preciso buscar outro local para firmar o matrimônio.