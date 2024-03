Sulivã Bispo comenta sobre Davi no BBB “Tem essa coisa do respeitar" | A TARDE

Durante sua trajetória no BBB 24, o baiano Davi protagonizou diversas polêmicas. Uma das que mais gerou discussões foi quando o motorista de aplicativo usou o termo “viado” durante um momento de exaltação. Reconhecido como grande defensor da causa LGBTQIA+, o humorista Sulivã Bispo comentou sobre o caso.

“Na própria comunidade LGBTQIA+ se fala ‘venha cá viado’”, começou. De acordo com o comediante, o que define se o termo pode ser considerado uma ofensa ou não depende do tom com o qual a pessoa está dizendo. “A gente tem um vocabulário específico aqui na Bahia, mas tem essa coisa do respeitar”, pontuou.

Apesar disso, ele ainda ressalta os perigos que existem por trás desse tipo de gíria. Para o ator, em algumas situações essa mesma palavra pode ser utilizada por pessoas que realmente querem perpetuar o preconceito. “É importante entender que a Bahia é o estado que mais mata pessoas gays do Brasil”, destacou.

Sucesso na internet, Sulivã ficou famoso por interpretar personagens femininos como Koanza e Mainha. Para o artista, a comédia é uma ferramenta capaz de despertar a reflexão sobre esses temas no público. “Eu sempre vou usar o humor como uma forma de evidenciar a minha luta”, afirmou.

No recém lançado “Os Farofeiros 2”, o baiano interpreta Darcy, personagem que desperta dúvidas nos protagonistas por conta de seu gênero. “É um personagem que está para além do pronome”, avaliou. Para o humorista, seu personagem dialoga muito com o momento atual do Brasil, onde o debate sobre identidade de gênero está cada vez mais em alta. “Fica todo mundo na dúvida. Essa dúvida de fazer ou não o algo errado, de falar ou não o algo errado”, completou.



*Sob supervisão de Jefferson Domingos