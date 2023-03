Tadeu Schmidt detalha Poder Coringa do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt detalhou o esquema para o Poder Coringa no BBB 23, que será definido em prova nesta sexta-feira, 3. Quem tiver o maior número de estalecas, receberá o Poder do Caminho.

No domingo, antes do paredão, a casa se dividirá em dois grupos. A divisão será feita por sorteio de bolinhas azuis e amarelas. A azul leva para um quarto e a amarela para outro.

A pessoa que estiver com o Poder Coringa poderá escolher em qual quarto vai ficar, seja qual for a cor da bolinha. O participante com o poder ainda poderá votar primeiro na formação do Paredão.

No sábado, acontece a Prova do Anjo, que dá imunidade a quem o Anjo escolher através do colar. No mesmo dia, o participante que atender o Big Fone deve salvar Key ou Cezar do Paredão.

Já no domingo, acontece a formação de Paredão triplo. O anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra. Com o sorteio, a casa é dividida em dois grupos, o dono do Poder do Caminho escolhe qual grupo vai ficar e grupos votam entre si. Quem foi salvo do Big Fone também indica um brother. Na mesma noite, os nomes na berlinda fazem a Prova Bate-Volta, com exceção para aquele que for levado para o Paredão pelo líder. A terça-feira será marcada pela oitava eliminação no BBB 23.