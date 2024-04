Tadeu Schmidt é detonado após exaltar genética de Matteus: "Pureza" | A TARDE

Apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt está sendo detonado nas redes sociais devido a termos que usou durante o discurso que definiu o Top 3 neste domingo, 14.

Ao falar sobre Matteus, Tadeu afirmou que “a combinação da genética mais a criação que ele recebeu produziu um rapaz que é a imagem da pureza”.

Entretanto, a declaração foi comparada à supremacia branca e à eugenia nazista.

"Alguém avisa pro Tadeu que gente branca também consegue ser ruim? Como o cara usa genética pra validar a “pureza” de alguém em 2024?", comentou o internauta Douglas Marcello.

Para o Tadeu, só pessoas com genética branca não comete maldade. A maioria dos “mandantes de assassinato, patrocinadores do 08/01/2023, bicheiros, etc….”, têm a genética do Tadeu, né?", disse Lúcia.

"O discurso de Tadeu foi asqueroso, representando muitíssimo bem a supremacia branca ! Eugenista ao extremo ! Vergonhoso", comentou Fabi Portela.