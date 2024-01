Teorias de Vanessa Lopes preocupam telespectadores do BBB | A TARDE

Dragão que fala, olhos que se mexem na parede, privilégios do Boninho e até participante infiltrado para seduzí-la. Essas são algumas das teorias que a influenciadora Vanessa Lopes, que está confinada do BBB 24, tem criado. A jovem de 22 anos tem preocupado os telespectadores ao apresentar um comportamento estranho nesta semana.

Tudo começou após a eliminação do cantor Lucas Pizane, o baiano de Itaparica. Vanessa jurava de pé junto que Davi seria eliminado e ficou atordoada ao ver um aliado sendo arrancado do jogo. “Eu não estou entendendo nada. Será que sou muito burra? Que saco", disse ela enquanto chorava.

A TikToker cogitou apertar o botão e pedir para sair do reality algumas vezes, mas acabou dormindo. Nesta quarta-feira, 17, ela acordou e conversou com o MC Bin Laden sobre alguns dos seus achismos. Segundo ela, Yasmin Brunet foi colocada no BBB para atingi-la, pois elas já haviam se desentendido fora da casa por causa do surfista Gabriel Medina.

Além disso, Vanessa Lopes afirmou que o brother Nizam foi escolhido por Boninho, diretor do programa, para que ela e Yasmin se apaixonassem por ele e brigassem novamente: “Qual o sentido das duas estarem aqui? E só tem um cara hétero, bonitão”.

Interpretações

Inicialmente, Vanessa Lopes não quis falar de jogo dentro do Big Brother, ao ponto de pedir para as pessoas que fossem falar sobre estratégias parassem de conversar se estivessem no mesmo cômodo que ela. Porém, com a saída de Pizane tudo mudou e a blogueira decidiu ir para a academia montar seu jogo tático.

Enquanto mexia nos bonequinhos que representam os brothers, ela viu a cabeça de dragão decorativa se mexer. Apesar do objeto ser programado para isso, Vanessa acreditou que o dragão estava falando com ela que a interpretação do game estava errada.

A partir daí, ela foi compartilhar o acontecido com o MC Bin Laden e chegou a dizer que a casa entrou em manutenção duas vezes para protegê-la, porque ela estava pensando em apertar o botão de desistência.

Porém, Vanessa Lopes começou a ver o funkeiro de uma outra maneira e passou a acreditar que ele e Nizam estão jogando juntos para prejudicá-la.

Ela conversou com Alane e deu a entender que Bin estava fazendo uma manipulação: “Ele me pilhou, pilhou, pilhou para acreditar que o Pizane, se saísse, era por causa do Nizam”.

Artistas estão se comunicando com ela

Como se não fosse o suficiente, a TikToker começou a acreditar que os artistas que se apresentam nas festas do reality show estavam tentando se comunicar e dar sinais a ela.

Na madrugada desta quinta-feira, 18, Vanessa disse à Alane que Ludmilla compôs e lançou uma música em sua homenagem. Para ela, o hit ‘Maliciosa’ é uma dica da artista para afirmar que ela está indo bem na casa mais vigiada do Brasil.

“Malandra, porque talvez eu tenha sido malandra”, disse Vanessa. “E mais maliciosa também”, completou Alane.