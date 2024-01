Descubra o valor do cachê de Davi e Beatriz no BBB 24 | A TARDE

A cada temporada do Big Brother Brasil, as pessoas ficam curiosas para saber o salário do apresentador, do dummy e quanto ganham os participantes para estarem no programa. Uma das principais dúvidas é o cachê dos anônimos, como, por exemplo, o do motorista de aplicativo Davi e da vendedora de rua Beatriz, tidos como favoritos do BBB 24.

De acordo com informações do Portal LeoDias, nesta edição o valor recebido pelo time Pipoca sofreu alteração, passando de R$ 4 mil para R$ 7 mil. Assim como na edição anterior o valor é pago em parcelas de R$ 1 mil, sendo assim sete pagamentos iguais.

A primeira parcela cai em fevereiro e as demais ao longo dos três meses do programa.