Vídeo: Rodriguinho fica “imóvel” em show de Léo Santana e web reage | A TARDE

O cantor Rodriguinho se tornou alvo de críticas nas redes sociais devido à sua reação durante a última festa do BBB 24, na noite de quarta-feira, 17. Ele ficou “imóvel” e sentado durante o show de Léo Santana.

Enquanto muitos participantes dançavam os hits do artista, incluindo “Zona de Perigo”, Rodriguinho chegou a se isolar do grupo, cruzar os braços e ficar sentado. Já durante a apresentação de Kevin o Chris, o cantor se manteve no canto da pista e sério. Vale pontuar que Leo e Rodriguinho lançaram uma música juntos em 2019, que é a “Cheio de Maldade”. Além disso, o cantor baiano comemorou a entrada do ex-Travessos no programa.

No X (antigo Twitter), o público não deixou a situação passar despercebida. “Giovanna dançando de muletas e o Rodriguinho segue sentado no sofá no show do Léo Santana. NO SHOW DO LÉO SANTANA”, escreveu um internauta.

“LÉO SANTANA: ‘Quem não dançar agora, nunca mais vai fazer amor’. Câmera corta para o Rodriguinho sentado com cara de bosta. CINEMA”, observou mais um. Outro criticou: “Eu acho isso um desrespeito TÃO GRANDE com o artista que foi convidado. Fora do BBB 24 urgente! Rodriguinho, pior jogador do BBB”.

“O Rodriguinho não consegue curtir um show das festas do #BBB24! Sempre com cara de bunda, distante… chega a ser desrespeito! Não é possível uma pessoa tão chata, amargurada e egocêntrica assim! Podriguinho total!”, postou outro.