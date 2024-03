Traída por ex-BBB, Lexa diz ser uma “delícia” cantar no Big Brother | A TARDE

Em apresentação na casa do Big Brother Brasil (BBB), na noite desta sexta-feira, 15, a cantora Lexa deu indireta para seu ex-namorado, MC Guimê, e disse ser uma delícia cantar no reality show da TV Globo.



"Que delícia estar mais uma vez aqui. Essa casa que já me causou tantas emoções", afirmou. MC Guimê participou da edição passada do BBB e foi expulso após assediar a participante Dania, no dia 16 de março do ano passado, há exato um ano.

Na ocasião, um outro participante, Cara de Sapato, também foi expulso do programa pelo mesmo motivo.