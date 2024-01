Treta? Yasmin Brunet intima Vanessa Lopes para papo: “nossa fofoca” | A TARDE

Fogo no parquinho? As imagens do primeiro dia do BBB 24 ainda não foram completamente disponibilizadas, mas as divulgadas já estão dando o que falar. Na noite de segunda-feira, 8, o público teve o gostinho de um flash, com destaque para a modelo Yasmin Brunet, que se apresentou aos colegas na casa do reality show.

Em um vídeo revelador, Brunet abordou questões relacionadas a fofocas envolvendo seu nome, mencionando especificamente Vanessa Lopes, com quem já teve desentendimentos fora das câmeras.

Durante seu discurso, a loira compartilhou suas motivações para ingressar no programa, mencionando tanto Vanessa Lopes ,quanto Wanessa Camargo. Yasmin explicou que a presença de Vanessa Lopes na sua vida, com suas tentativas de difamação, foi um fator que a impulsionou a participar do programa, buscando novas experiências e mostrando sua verdadeira essência, especialmente diante do peso de ser filha de Luiza Brunet.

"Eu vou falar das duas Vanessas sobre o motivo de eu estar aqui. Pela Vanessa Lopes, por causa de tudo isso, querer me jogar, ser jovem, de querer curtir uma experiência nova. Pela Wanessa Camargo, eu me reconheci por causa disso também. De ter o peso de ter uma mãe conhecida e tudo mais. Me mostrar como eu sou pela primeira vez", declarou Yasmin Brunet.

Em seguida, Yasmin expressou sua preocupação em relação às fofocas que circulam sobre ela, afirmando: "Basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente". Vanessa Lopes concordou, dizendo: "Te entendo". Brunet então concluiu que elas precisam ter uma conversa para esclarecer os mal-entendidos: "Inclusive, depois, eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca".

Entenda a treta

O histórico de animosidade entre as duas começou devido a Gabriel Medina. Yasmin Brunet, que foi casada com o surfista, decidiu deixar de seguir a TikToker depois que ela foi vista demonstrando ficando com o atleta. Após o incidente, Vanessa, em uma entrevista, afirmou que não havia parado e não pararia de seguir alguém por motivos banais.

"Não vejo necessidade para isso, entende? Não guardo rancor de ninguém e apenas busco me manter afastada de conflitos. Sou bastante tranquila", declarou Vanessa na ocasião.

Confira o vídeo de Yasmin e Vanessa