Último paredão para 'salvar' deve eliminar brother com 9%, diz enquete | A TARDE

Nesta terça-feira, 30, mais um participante do Big Brother Brasil 24 deve se despedir do game. Esta é a última votação cuja escolha do público é para quem deseja salvar da berlinda.

Segundo o Votalhada, que compila diversas enquetes e faz uma média, Juninho deve ser o eliminado da semana, com apenas 9% dos votos.

Ele é o participante que recebe menos votos tanto na média das enquetes dos sites, quanto na dos canais do Youtube e Telegram. Apenas no Twitter ele fica com 7,22%, mais que os 6,54% de Luigi.

Segundo o site, Isabelle deve ser a participante com mais votos. Na média, ela fica com 53%, seguida por Alane, com 24%, e Luigi, com 12%.

Ao todo foram contabilizados mais de 1.5 milhão de votos. Vale lembrar, no entanto, que nenhum destes votos tem peso na votação oficial e não têm qualquer interferência com o resultado final.