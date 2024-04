Urgente! Leozito Rocha invade redes do Grupo A TARDE; assista | A TARDE

Um dos maiores nomes do humor, Leozito Rocha decidiu levar sua paixão pelo reality show para o próximo nível. Na noite da grande final do Big Brother Brasil (BBB), nesta terça-feira, 16, o influenciador digital teve uma ideia nada convencional: “invadir” as redes sociais do Grupo A TARDE para comentar o grande momento.

Torcedor de Davi Brito, único finalista baiano e favorito a ganhar o prêmio de quase R$ 3 milhões, Leozito abriu as portas da própria casa para o A TARDE e o Massa!, junto com os seus seguidores, assistirem a decisão final. Tudo isso ao lado do grande parceiro da comédia, o humorista Alda.

Munido de um celular, uma boa dose de humor e uma pitada de ousadia, Leozito decidiu "hackear" o perfil do site de notícias e começar sua transmissão ao vivo, comentando cada detalhe da final do BBB.

Mas além de zoar, os humoristas também contaram como adaptaram a sua produção de conteúdo para a época do BBB. Segundo eles, é preciso ser rápido para não perder o time do que está em alta no reality.

“A gente fica antenado para tudo que vira notícia logo muito rápido sobre o BBB. Se tiver uma ideia, a gente grava logo. No Instagram dele ou no meu, cada um tem diferentes ideias, e aí deve ser algo muito instantâneo, né? Você tem que tentar pelo menos sair um pouco na frente, porque às vezes muita gente acaba fazendo, aí você perde até o time, tem que ficar muito ligado para poder criar algo diferente que a galera já faz”, explica Leozito.

“É aquela coisa que encaixa, rolou uma parada que dá pra você fazer, que se você fizer vai ficar massa. E aí a gente vai trocando as ideias também”, completa Alda.

