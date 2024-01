Vanessa Lopes chora e teme ser cancelada: "situação que já vivi" | A TARDE

Após divertir o público protagonizando o 'Vanessaverso', Vanessa Lopes chorou nesta quinta-feira, 18, e revelou a colegas que tem medo de ser cancelada.

"Quando eu falo para vocês que eu não estou com medo, é porque eu tenho gente lá fora, igual vocês têm, gente. Eu tenho pai, mãe, irmã também, eu tenho família", disse Vanessa, que seguiu.

"Eu não queria falar dos emojis, mas eu estava perguntando coisa para vocês porque eu quero saber da vida de vocês, gente, porque eu já tenho tudo. Eu sei que eu tenho tudo, mas eu quero acreditar que as pessoas são boas, gente".

"Eu só quero acreditar que as pessoas são boas, então eu entendo que eu sou um alvo porque eu tenho um peso lá fora, eu já sei que eu tenho um peso lá fora. Eu entrei sabendo disso por isso que eu tenho medo da cultura do linchamento e do cancelamento e toda vez que eu tive briga aqui, eu quis deixar claro isso".

Ela seguiu, afirmando ter medo da cultura do cancelamento e sugeriu que os outros confinados são atores.

"Eu tenho medo da cultura e do cancelamento, e vocês fizeram, eu não sei se vocês são atores ou não, vocês me colocaram em uma situação que eu já vivi três anos".