Vanessa Lopes joga escovas de dentes de participantes no lixo | A TARDE

Vanessa Lopes jogou no lixo as escovas de dente dos participantes do BBB 24 que estavam na bancada do banheiro nesta quinta-feira, 18. A tiktoker fazia uma faxina no local com Matteus Amaral e outros participantes.

"Vou jogar tudo fora. Caguei! Quem quiser, pega a escova, organiza e guarda no lugar. Vamos na base do exemplo que o povo segue", disse ela.

A jovem já tinha feito uma limpeza na casa durante a madrugada. Ela ainda comentou a discussão com MC Bin Laden, que tem tentado alertá-la sobre o jogo de Nizam contra ela, mas sem sucesso.

"Eu estou ficando ligada nesse jogo! E não vem me pilhar, não, eu estou pilhada de outra forma agora. Primeiro, que quem começou a organizar essas coisas aqui fui eu. Então, eu estou de consciência limpa. Quem ficou de madrugada aqui botando as coisas no lugar fui eu. Só que eu não falei para ninguém. Porque, às vezes, é o exemplo que funciona. Tu viu que ficou muito mais organizado quando eu joguei tudo fora? Só que eu não falei para ninguém, porque poderia parecer muito incisivo", disse ela a Matteus.