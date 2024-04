Vanessa Lopes reencontra ex-brothers nos bastidores da Final do BBB 24 | A TARDE

A ex-sister Vanessa Lopes reencontrou os ex-brothers nos bastidores da grande Final do BBB 24. A influenciadora desistiu do programa no início da temporada e tinha se afastado da internet.



Nos bastidores, a criadora de conteúdo reencontrou Leidy Elin e Lucas Henrique antes da Final da temporada.

"Estou bem também. Mas assim, estou ansiosa. Estou louca para colocar o meu vestido. Vocês estão muito bonitos. Parabéns. Já volto prontinha", contou ela.

Mais cedo, ela compartilhou em suas redes sociais a produção para a grande Final. "Indo ali fazer uma visita à casa mais vigiada do Brasil", escreveu Vanessa na legenda da foto.