Vendedora celebra alta das vendas em festa para Davi: "Vendendo bem" | A TARDE

Denison e Marília trabalham vendendo pirão de aipim e churrasco no pão em Cajazeiras e, com o aumento do fluxo de pessoas, impulsionado pela festa para Davi, do BBB, as vendas aumentaram.

Em entrevista ao Portal A Tarde, Marília conta que, apesar das fortes chuvas, o resultado está satisfatório: "Está vendendo bem, só não está melhor por conta da chuva".

Seu menu tem produtos a partir de R$ 10 e, segundo ela, a chuva atrapalhou até a preparação.

"A preparação foi corrida, a chuva atrapalhou bastante a gente preparar as coisas, tem que sair, botar bebida pra gelar, mas deu tudo certo no final".

Cerca de 15 mil pessoas estão reunidas na região do campo da Pronaica, em Cajazeiras, assistindo a final do BBB e shows de artistas como Danniel Vieira e Silvanno Salles.