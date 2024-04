Vídeo: Bin Laden e Giovanna protagonizam beijão após pedido de Ivete | A TARDE

A festa de Ivete Sangalo nesta sexta-feira, 22, no BBB24, teve de tudo, até pedido de beijo. A cantora, que ficou a todo instante junto com os participantes, disse que tem acompanhado a edição do reality, e tem visto poucos beijos.

“Eu vi pouca pegação aqui”, disse. Em seguida, a cantora foi em direção ao funkeiro MC Bin Laden. “Você beijou, não foi? Eu vi você beijando, podia mostrar pra a gente, para fazer esse momento virar meme”.

“Só um beijinho, será que ela vai querer?” No momento o cantor se aproximou de Giovanna. “Vai, faz teu nome”, disse Ivete, que começou a cantar “Chupa Toda”. Depois do momento, a cantora brincou: “Só falta você Matteus”, com outro participante.





Reprodução | Twitter